De Mol en Ali B overwegen gang naar rechter om bitcoinfraude

John de Mol en Ali B overwegen een gang naar de rechter om de aanhoudende problemen met bitcoinfraude aan te pakken.

Lastig

Dat hebben woordvoerders van hun bedrijven Talpa en SPEC vrijdag laten weten. De twee partijen hebben contact met elkaar over de inmiddels lang slepende kwestie. Ali B plaatste vrijdag weer een boze video op Instagram waarin hij mensen waarschuwde voor de nepadvertenties waarin uit zijn naam handel in bitcoins zou worden aangeprezen. "Voor de zoveelste keer: trap er niet in", aldus de rapper. Hij riep de websites waar deze nepadvertenties verschijnen op actie te ondernemen en gebruikers te waarschuwen. "Neem de verantwoordelijkheid om je te distantiëren."De Autoriteit Financiële Markten (AFM) deelde vrijdag de oproep van Ali B. De nepadvertenties verschenen de afgelopen weken weer op diverse websites. "We blijven onze uiterste best doen om in gesprek met alle partijen een structurele oplossing te vinden dit soort advertenties in de toekomst te voorkomen", stelt De Mol via zijn woordvoerder. "Grote onlinespelers en mediapartijen zouden veel pro-actiever moeten zijn op het gebied van onlineveiligheid."Als dit niet werkt, overweegt de mediamagnaat een gang naar de rechter. Zijn woordvoerder erkent dat het lastig is om de daders van de bitcoinfraude te achterhalen. Ook SPEC, het bedrijf van Ali B, loopt tegen dit probleem aan. De Fraudehelpdesk liet recent weten dat de bitcoinfraude met bekende Nederlanders de slachtoffers minimaal 3 miljoen euro schade heeft berokkend. In totaal waren het afgelopen jaar meer dan driehonderd mensen het slachtoffer van de fraude.In de nepadvertenties wordt beloofd dat beleggers met investeringen in bitcoins flink rendement kunnen krijgen. De tekst wordt kracht bijgezet met foto's van BN’ers.John de Mol spande in mei een rechtszaak aan tegen Facebook en eiste dat het sociale netwerk maatregelen zou nemen tegen dergelijke advertenties. De rechtbank stelde hem in november in het gelijk, maar Facebook besloot in hoger beroep te gaan.