Madrid sluit noodhospitaal voor coronapatiënten

De sluiting is mogelijk dankzij de forse daling van het aantal coronabesmettingen in en rond de Spaanse hoofdstad. De gebeurtenis is van grote symbolische waarde voor het zwaar getroffen Spanje, dat dinsdag van de regering te horen kreeg hoe de versoepeling van de noodmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus er de komende gaat uitzien.In het veldhospitaal zijn om en nabij 4000 patiënten behandeld, van wie er slechts 17 overleden. Het geïmproviseerde noodziekenhuis werd door de president van de regionale regering Isabel Díaz Ayuso zodoende een 'wonderhospitaal' genoemd. Koning Felipe noemde het bij een eerder bezoek "een plaats van hoop voor het moreel van heel Spanje".Het ziekenhuis, dat ook zestien intensivecarebedden telde, werd eind maart in twee dagen uit de grond gestampt in het Madrileense congrescentrum Ifema. Daar had in december nog een VN-klimaattop plaatsgevonden. Het gezondheidszorgsysteem in de regio Madrid wordt hervormd zodat een dergelijk noodhospitaal niet meer opnieuw hoeft te worden opgezet, mocht de epidemie weer opvlammen in de komende herfst.Het officiële aantal overleden dragers van het nieuwe coronavirus in Spanje staat sinds vrijdag op 24.824. Spanje is volgens de website Worldometer het één na hardst getroffen land qua aantal besmettingen en het drie na hardst getroffen land qua dodental.