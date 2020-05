Oostenrijkers mogen zich weer vrij bewegen

De inwoners van Oostenrijk kunnen zich vanaf deze vrijdag weer vrij bewegen. In de strijd tegen het coronavirus mochten zij sinds midden maart niet zomaar hun woning verlaten.

Ze hebben nu geen speciale reden, zoals boodschappen doen, meer nodig. Mensen die niet in één huishouden leven, moeten echter nog steeds een meter afstand van elkaar houden om besmetting te voorkomen. Ook zijn mondkapjes in het openbaar vervoer en winkels verplicht. En bijeenkomsten met meer dan tien mensen blijven verboden. De overheid waarschuwt dat zorgeloos gedrag ertoe kan leiden dat versoepelingen worden teruggedraaid.Oostenrijk was een van de eerste Europese landen die praktisch op slot gingen toen de corona-uitbraak oversloeg van China naar het westen. Het aantal mensen dat wordt besmet, is drastisch gedaald.