Syrische zakenmagnaat keert zich tegen eigen neef Assad (video)

Een van de machtigste figuren van het regime in Syrië, de zakenmagnaat Rami Makhluf, heeft zich in een videoboodschap tegen het economisch beleid van zijn neef, president Bashar al-Assad, gekeerd.









Het is niet gebruikelijk dat Assad in Syrië publiekelijk kritiek krijgt. Deze kritiek komt bovendien vanuit de regerende elite zelf. De negen jaren van burgeroorlog hebben het land verwoest en geld voor de wederopbouw is er niet. De regering zou wanhopig op zoek naar buitenlandse deviezen ondernemingen en bezittingen van Makhluf in het vizier hebben.



Makhluf stelt dat hij voor buitensporig hoge belastingen wordt aangeslagen en dat Assad met een tijdplan moet komen om zijn onderneming voor de ondergang te behoeden. Eerder werd uit Damascus gemeld dat de clan van de familie Makhluf bezig zou zijn geld uit Syrië te sluizen als gevolg van wrijvingen met de familie Assad. De twee waren lange tijd twee handen op een buik. De grondlegger van de huidige dictatuur, de militair Hafez al-Assad (1930-2000), heeft veel van het economische leven in het land en zijn eigen zakelijke belangen in handen gegeven van de familie van zijn echtgenote, Anisa Makhluf (1930-2016), tante van 50-jarige Rami.

© ANP 2020

Makhluf die zelden in het openbaar verschijnt, geldt als een van de meest gehaaide leden van de regerende elite. Zonder zijn instemming is ondernemen in het land vrijwel onmogelijk. Een kwartier lang laakt Makhluf in de boodschap de hoge belastingen en wijst verontwaardigd beschuldigingen aan zijn eigen ondernemingen van de hand.