FVD straft zes leden om 'onacceptabele' whatsappjes

Forum voor Democratie heeft drie leden uit de partij gezet omdat zij "volstrekt onacceptabele" whatsappjes hebben gepost in appgroepen van FVD of zijn jongerenbeweging.

Drie anderen zijn geschorst, laat de partij weten. FVD onderzocht de appgroepen omdat eerder deze week aan het licht kwam dat daarin rechts-radicale en antisemitische uitlatingen werden gedaan.









Bezorgde leden van de JFVD hadden bij het hoofdbestuur van de partij aan de bel getrokken over de opmerkingen die worden gedaan in appgroepen van leden van JFVD en FVD alsook in officiële appgroepen van de partij.





In de brief wordt melding gemaakt van "uitingen die overeenkomen met autoritaire, fascistische en/of nationaal-socialistische denkbeelden, inclusief antisemitisme, homofobie en racistisch imperialisme". Ook worden terroristen als de Noor Anders Breivik verheerlijkt in de apps, aldus de briefschrijvers.

