Minder dan 750 coronapatiënten nog op intensive care

Op de intensivecareafdelingen liggen nog 735 mensen met het coronavirus. Dat zijn er 48 minder dan op donderdag, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de Nederlandse ic-patiënten met het coronavirus liggen er momenteel 707 in Nederland, 47 minder dan donderdag. Verder verblijven 28 Nederlandse patiënten op intensivecareafdelingen in Duitsland. Dat is er eentje minder dan donderdag."We komen in de buurt van het streefgetal dat we nodig hebben om de zorg voor andere patiënten te hervatten. Als deze trend zich doorzet komen we over een week uit op ongeveer 500 coronapatiënten op de intensive care", aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.