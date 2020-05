Marokko passeert grens van 1.000 herstelde coronapatiënten

Marokko passeerde vanochtend de symbolische grens van 1.000 personen die hersteld zijn van het longvirus COVID-19

Om 10.00 uur vanochtend stond de teller op 1.055 herstelde personen, meldde het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid. Het aantal van 71 genezingen van vandaag behoort tot de hoogste cijfers van de afgelopen dagen. In totaal zijn 31.274 vermoedelijke COVID-19-gevallen negatief getest.









Prognoses van de Technische Universiteit in Singapore tonen aan dat Marokko op 24 april de piek in het aantal coronabesmettingen had bereikt. De universiteit voorspelt dat het land tegen het einde van de maand mei 97% van de totale nieuwe coronavirusgevallen zal hebben geregistreerd. Rond 20 juni zal dit aantal zelfs zijn opgelopen naar 99%.



Volgens de universiteit zal het coronavirus op 20 juli volledig zijn verdwenen in Marokko.

