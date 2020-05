'Noodtoestand Marokko wordt 20 mei vrijwel zeker opgeheven'

De Marokkaanse regering is er van overtuigd dat de noodtoestand niet langer zal duren dan de vastgestelde datum van 20 mei.

Meerdere overheidsbronnen spreken over een versoepeling van de coronamaatregelen als de huidige verlenging van de noodtoestand op 20 mei komt te vervallen, meldt nieuwsdienst Le360. De lage sterftecijfers en de toename van het aantal herstelde patiënten vormt de grondslag voor die aanname.





Het dagelijkse aantal nieuwe coronadoden bereikte eind maart een hoogtepunt toen het Ministerie van Volksgezondheid op 27 maart in 24 uur tijd een recordaantal van 11 nieuwe sterfgevallen registreerde. Het aantal nieuwe coronadoden nam sinds de tweede week van april af.



De ruim 400 maatregelen die de Marokkaanse autoriteiten hebben genomen in de strijd tegen het virus hebben gezorgd voor een relatief laag sterftecijfer; vijf doden per miljoen inwoners. In Spanje bedraagt het sterftecijfer 525 en in Frankrijk 373. Zelfs Duitsland, één van de leidende landen op het gebied van het beheersen van de virusuitbraak, registreert alsnog 79 sterfgevallen per miljoen inwoners.





Versoepeling

"Er is geen andere optie dan versoepelen", zei de anonieme bron tegen nieuwsdienst Le360. "Temeer omdat de huidige maatregelen een verlammende impact hebben op de economie en het land als geheel".





Een versoepeling van de huidige maatregelen betekent een terugkeer naar 'normaal' voor de "meeste activiteiten" in Marokko, met uitzondering van de horeca en andere risicovolle gelegenheden en bijeenkomsten. Ook het dragen van het beschermende mondkapje zal nog enige tijd verplicht blijven, ook nadat de noodtoestand is verstreken, aldus de bron.





Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat de gebedshuizen in het land met Lailat ul-Qadr weer open kunnen. Ook het Eid-gebed zal naar alle waarschijnlijkheid niet plaatsvinden.





Het einde van de lockdown betekent niet dat het longvirus COVID-19 is verdwenen, waarschuwde de bron. "We zullen voorlopig moeten leren leven met het virus".

© MAROKKO.NL 2020