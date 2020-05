Aantal nieuwe coronadoden New York weer lager

Het aantal mensen dat de afgelopen 24 uur is overleden door het coronavirus in de Amerikaanse staat New York is weer lager dan de dag ervoor.

© ANP 2020

Het gaat om 289 mensen tegenover 306 een dag eerder. Het aantal geregistreerde doden staat op 24.069. Het aantal ziekenhuisopnamen lijkt af te vlakken, volgens gouverneur Andrew Cuomo. Het ligt al dagenlang rond de 1000, afgelopen dag waren het er 954. "We willen dat aantal naar beneden brengen, daarom gaan we meer informatie opvragen over de mensen in het ziekenhuis. Daar kunnen we dan ons beleid op aanpassen."Een van de maatregelen om het aantal besmettingen verder terug te brengen is dat de scholen en universiteiten in de staat voor de rest van het schooljaar gesloten blijven. New York is een van de zwaarst getroffen staten in de VS.In de Verenigde Staten zijn veel mensen tegen de strenge lockdownregels. Cuomo zei tijdens een persconferentie wat de impact was van de maatregelen. "Een maand geleden leek het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en doden steeds meer toe te nemen. Door onze maatregelen hebben we de cijfers veranderd. Zonder de lockdown zouden er 100.000 meer patiënten in het ziekenhuis zijn opgenomen dan is gebeurd."