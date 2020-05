Britse regering: bewijs voor klein positief effect mondkapjes

De woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson zegt dat er bewijs is dat mondkapjes een klein, maar positief effect hebben op het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus.

© ANP 2020

De woordvoerder heeft dat bewijs ingezien, zegt hij tegen Sky News. "Een mondmasker voorkomt niet dat iemand het virus krijgt, maar wel dat iemand die het virus heeft zonder symptomen te vertonen het verder verspreidt", aldus de woordvoerder. "Het kabinet is nog bezig met vaststellen wat het advies wordt voor het dragen van mondkapjes in het openbaar."De afgelopen 24 uur zijn 739 mensen in Britse ziekenhuizen of verpleeghuizen overleden aan Covid-19. Daarmee komt het geregistreerde dodental op 27.510.Minister van Volksgezondheid Matt Hancock zei bij het bekendmaken van de cijfers dat er de afgelopen 24 uur 122.347 mensen zijn getest op het virus. Daarmee is het streefaantal van 100.000 gehaald.