Besmettingsgraad coronavirus Marokko zakt onder de 1

Dat betekent dat iemand die het virus draagt gemiddeld minder dan één andere persoon aansteekt.

In de meeste delen van het land is de besmettingsgraad van het coronavirus gezakt tot waarden onder de 1. Dat maakte de Marokkaanse Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb donderdag bekend. In andere delen van het land is de besmettingsgraad gelijk aan 1.





Volgens de zorgminister kan het land gaan werken aan een versoepeling van de maatregelen als de besmettingsgraad in alle regio's onder de 1 zakt; het virus zal dan geleidelijk vanzelf verdwijnen. Ait Taleb noemde het goede nieuws een gevolg van de beperkende maatregelen die het land heeft genomen.





Marokko registreerde tot dusver 4.569 besmettingen, waarvan inmiddels 1.083 personen zijn hersteld. Het virus heeft aan 171 mensen het leven gekost.

