Kabinet komt met wet om coronamaatregelen te stutten

Het kabinet wil de spanning verminderen tussen de vergaande maatregelen om het coronavirus een halt toe te roepen en de democratie en de rechtsstaat.

Justitieminister Ferd Grapperhaus gaat de noodverordeningen die nu van kracht zijn verankeren in een wet. Ingrijpende coronamaatregelen als de 1,5 meterregel en het verbod op samenscholing zijn al weken van kracht, zonder dat ze in de wet staan en aan het parlement zijn voorgelegd. Ze zijn vervat in noodverordeningen, die door de burgemeesters worden uitgevaardigd. Maar die zijn alleen bedoeld voor "een acute, onvoorziene crisissituatie" zoals die er onmiddellijk na de corona-uitbraak in Nederland was, schrijft Grapperhaus aan de Tweede Kamer.Nu veel van de maatregelen langer blijven gelden, is er meer draagvlak nodig. "In een rechtsstaat kunnen noodverordeningen niet al te lang duren, mede met het oog op de voortdurende gevolgen voor de vrijheden en grondrechten van een ieder", stelt Grapperhaus.Op het voortduren van de noodverordeningen klinkt steeds meer kritiek van rechtsgeleerden en ook de onvrede in de Tweede Kamer groeit.