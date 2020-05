Nieuw wetsvoorstel om reissector te ondersteunen tijdens coronacrisis

Het wetsvoorstel is bedoeld om de economische gevolgen voor de Marokkaanse toeristische sector te beperken.

De Marokkaanse regeringsraad kwam donderdag in de hoofdstad bijeen om wetsvoorstel 20.30 te bespreken. In het wetsvoorstel zijn maatregelen vastgesteld om de toerismesector te ondersteunen na forse verliezen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.





In het wetsvoorstel van toerismeminister Nadia Fettah Alaoui zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot reisovereenkomsten, vakantiewoningen en passagiersvervoer. Het wetsvoorstel valt onder de wet tot vaststelling van bijzondere bepalingen voor een noodsituatie en stel de Marokkaanse regering in staat om noodzakelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van de noodtoestand te verzachten.





Door de wet zijn aanbieders van reizen, toeristisch vervoer en luchtvervoer in staat klanten te vergoeden voor geannuleerde diensten. Ook kunnen aanbieders klanten voorzien van een voucher voor een vergelijkbare dienst. Het betreft diensten die in de periode tussen 1 maart en 30 september zijn geannuleerd als gevolg van het coronavirus.





Toerisme

De toerismebranche is één van zwaarstgetroffen sectoren in Marokko. De branche is goed voort 11% van het BNP en levert de op één na grootste bijdrage aan de Marokkaanse economie. Het nationaal toerismebureau (CNT) verwacht tussen 2020 en 2022 een daling van 39% in het aantal toeristen. Een verlies van €12,6 miljard aan inkomsten.





CNT voorspelt dat de huidige situatie tot december 2020 zal duren en dat het toerisme tegen april 2021 geleidelijk weer op gang zal komen.

