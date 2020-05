Marokko begonnen met exporteren mondkapjes

De 7 miljoen mondkapjes die Marokko momenteel dagelijks produceert zijn voldoende om aan de binnenlandse vraag te voldoen

Volgens het Franse dagblad Le Monde is Marokko begonnen zichzelf te positioneren in de wereldwijde race voor beschermende mondmaskers. Een product dat tijdens de wereldwijde uitbraak van het coronavirus gretig aftrek geniet.





Marokko is eind maart begonnen met het vervaardigen van mondkapjes. Onder leiding van het Ministerie van Handel en Industrie en dankzij subsidies vanuit het Marokkaanse coronafonds zijn negentien lokale textielfabrieken omgebouwd om de beschermende mondmaskers te vervaardigen.





Door het snel op gang gezette productieproces was Marokko in staat verkooppunten in alle uithoeken van het land te bevoorraden en om kort daarna het dragen van de mondkapjes te verplichten . Waar het productieproces in het begin gepaard ging met de nodige kinderziektes is deze inmiddels verfijnd en " onder controle ", zei handelsminister Moulay Hafid Elalamy onlangs.





Met de huidige dagelijkse productiecapaciteit van 7 miljoen eenheden is Marokko zelfvoorzienend en heeft het zelfs een overschot. Op dit moment zijn vierendertig bedrijven begonnen met de productie van niet-gesubsidieerde herbruikbare stoffen mondkapjes. Een deel daarvan is bestemd voor export. Een operatie die het Noord-Afrikaanse land in staat stelt "zichzelf te positioneren in de wereldwijde maskerrace", merkt de Franse krant op.





Inmiddels exporteren vijf van deze bedrijven ruim de helft van hun productie naar Europa. Anderen gaan de komende weken dit voorbeeld volgen, meldt de Franse krant in een citaat van Elalamy.





Met het oog op de naderende versoepeling van coronamaatregelen in Frankrijk zijn dochterondernemingen van Franse bedrijven in Marokko ter plaatse begonnen met de fabricage van mondkapjes.





