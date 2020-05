Frankrijk meldt 218 nieuwe doden door coronavirus

In Frankrijk zijn de afgelopen 24 uur 218 mensen in ziekenhuizen en verzorgingshuizen overleden aan het nieuwe coronavirus.

Het geregistreerde dodental komt daarmee op 24.594. Het aantal patiënten in het ziekenhuis is afgenomen tot 25.887, ongeveer vierhonderd minder dan donderdag. Nog 3878 mensen liggen op de intensive care.Bij 605 mensen is de afgelopen 24 uur het longvirus vastgesteld. Het totaalaantal besmettingen staat op 130.185.