Aantal coronabesmettingen Marokko toegenomen met 146

In het laatste etmaal zijn 146 nieuwe infecties met het coronavirus bevestigd. Het aantal besmette personen is opgelopen tot 4.569

In de laatste 24 uur is één persoon aan het virus overleden, meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid vrijdagavond. Het aantal doden is daarmee opgelopen tot 171.









De regio Casablanca-Settat noteert met 1.157 gevallen het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Marrakech-Safi (1.004), Tanger-Tetouan-Al Hoceima (619), Fez-Meknes (573), Daraa-tafilalet (546) en Rabat-Sale-Kenitra (326).



Mohamed Lyoubi van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid waarschuwt dat de cijfers een vertekend beeld kunnen geven met betrekking tot de geografische vertegenwoordiging van COVID-19 infecties in Marokko omdat bij de bepaling van het aantal besmettingen wordt gekeken naar de woonplaats van een patiënt en niet naar de plek van besmetting.





De Marokkaanse Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb maakte donderdag bekend dat in de meeste regio's in Marokko de besmettingsgraad lager is dan 1. Dat betekent dat iemand die het virus draagt gemiddeld minder dan één andere persoon aansteekt. In andere delen van het land is de besmettingsgraad gelijk aan 1. Volgens de zorgminister kan het land gaan werken aan een versoepeling van de maatregelen als de besmettingsgraad in alle regio's onder de 1 zakt.





Andere overheidsbronnen meldden dat de noodtoestand in het land " vrijwel zeker " zal worden opgeheven op 20 mei . De lage sterftecijfers en de toename van het aantal herstelde patiënten vormt de grondslag voor die aanname.





