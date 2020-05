Blok: situatie lang gestrande Nederlanders is 'verschrikkelijk'

Dat er Nederlanders zijn die door de coronacrisis "wekenlang in een vreemd land" zijn gestrand, is "verschrikkelijk", vindt minister Stef Blok voor Buitenlandse Zaken.





In totaal zijn er nog ongeveer 7.000 gestrande Nederlandse reizigers in het buitenland, waarvan 2.000 in Marokko . Behalve Marokko gaat het in andere landen vooral om kleine groepjes die vastzitten op afgelegen locaties.





Het feit dat 300 Nederlanders vorig weekend het Noord-Afrikaanse land mochten verlaten, stemt Blok "hoopvol". Het ging om mensen die waren aangemerkt als urgente gevallen , bijvoorbeeld omdat ze medische behandeling nodig hadden.









© ANP 2020

Hoewel hij begrip heeft voor de frustratie van gestrande reizigers, zijn veel mensen het ministerie naar zijn zeggen ook erg dankbaar als het wel lukt om een terugreis te regelen. "Ik heb ook meegeluisterd met telefoontjes en hoor ook van onze ambassades dat ze mensen in tranen aan de lijn krijgen, die helemaal in paniek zijn", vertelt de bewindsman in een interview met het AD. Wekenlang zaten duizenden Nederlanders vast in het buitenland. Het grootste deel is inmiddels thuis, maar er was veel kritiek vanuit de Tweede Kamer en gestrande reizigers op het lange proces."Onze mensen werken keihard, vaak letterlijk dag en nacht", reageert Blok op de kritiek. "En we hebben inmiddels heel veel mensen naar huis kunnen brengen." Dat het niet vlot gaat, is ergens ook logisch, aldus de minister. "Buitenlandse Zaken is geen reisbureau."