Nederlands dodental coronavirus stijgt met 94

Het coronavirus heeft nu bijna 5000 Nederlanders het leven gekost. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn 94 meldingen binnengekomen over overleden patiënten, 4 minder dan vrijdag.

Het totaal aantal overleden personen in Nederland komt daarmee op 4987. Het RIVM kreeg 97 meldingen over ziekenhuisopnames van mensen met Covid-19. Dat zijn er 12 meer dan vrijdag. Deze cijfers kunnen ook iets achterliggen op de realiteit. In totaal zijn sinds de uitbraak van het virus al 10.951 mensen opgenomen geweest in Nederlandse ziekenhuizen. Het aantal positief geteste personen steeg met 445 naar 40.236.In de officiële registratie staan alleen mensen die positief zijn getest op het virus. Het werkelijke aantal overledenen is waarschijnlijk beduidend hoger. Ook worden sterfgevallen vaak een of meerdere dagen later doorgegeven door de GGD'en."De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken", zegt het RIVM over de cijfers van zaterdag.