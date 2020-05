Spanje verplicht mondkapjes in openbaar vervoer

Spanje gaat mondkapjes in het openbaar vervoer vanaf maandag verplicht stellen om een nieuwe golf van coronavirusinfecties te voorkomen nu de lockdown-regels beetje bij beetje worden versoepeld.

Dat heeft premier Pedro Sánchez zaterdag gezegd. De regering van Madrid heeft tot nu toe "sterk aanbevolen" om mondkapjes te dragen. De autoriteiten zullen vanaf maandag zes miljoen stuks over het land verspreiden en nog eens zeven miljoen aan de lokale autoriteiten leveren.De regering-Sánchez meldde dinsdag dat Spanje de lockdownregels gaat versoepelen. Zo kunnen vanaf zaterdag vele Spanjaarden weer naar buiten gaan om te fietsen, hardlopen of een andere sport te beoefenen. Het is voor het eerst dat buiten sporten weer is toegestaan sinds zeven weken geleden een strikte lockdown werd afgekondigd vanwege de coronapandemie.