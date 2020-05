Massagraven voor coronadoden Brazilië (video)

De Braziliaanse autoriteiten hebben nabij Sao Paulo meer dan 13.000 nieuwe graven opgegraven.

Dat meldt nieuwsdienst Euronews. De nieuwe massagraven worden voorbereidt in afwachting van het toenemende aantal doden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.





Het begraven van lichamen van de slachtoffers van het virus in het massagraf is al begonnen. In het Zuid-Amerikaanse land zijn meer dan 6.400 coronadoden geregistreerd. De autoriteiten verwachten dat dit aantal zal verdubbelen.









In Brazilië bestaat verdeeldheid over de beste manier om de uitbraak aan te pakken. President Bolsonaro heeft COVID-19 herhaaldelijk een "griepje" genoemd. Hij vreest dat strenge maatregelen rampzalig uitpakken voor de economie. Dat plaatst hem op ramkoers met sommige gouverneurs.





Inmiddels is het dodental in Brazilië (6.434) hoger dan China . Het aantal besmettingen is opgelopen naar 92.630.

