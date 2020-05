Frankrijk wil noodtoestand verlengen tot 24 juli

Frankrijk zal de noodtoestand om het coronavirus te bestrijden met twee maanden verlengen tot 24 juli.

De regering heeft zaterdag in Parijs overeenstemming bereikt over een wetsvoorstel hierover. Dat heeft minister van Volksgezondheid Olivier Véran zaterdag gezegd. Het voorstel wordt maandag aan het parlement voorgelegd. Het opheffen van de noodtoestand die begon op 24 maart zou "voorbarig" zijn en zal "het risico op een uitbraak" weer groter maken, aldus de minister.De wet is bedoeld om juridische steun te geven aan de plannen van regeringsleider Édouard Philippe voor de geleidelijke versoepeling van de strenge coronamaatregelen. Zo wil Frankrijk het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer vanaf 11 mei verplicht stellen. Winkels zouden vanaf deze datum weer open mogen gaan. Restaurants en cafés blijven tot nader order gesloten. Ook stranden blijven voorlopig taboe voor bezoekers en sporters."We zullen een tijdje met het virus moeten leven," zei Véran. Frankrijk is zwaar getroffen door het nieuwe coronavirus. Tot nu toe zijn meer dan 24.500 mensen in het land eraan bezweken.