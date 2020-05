Italiaans dodental door coronavirus stijgt weer fors

Het dodental door het coronavirus in Italië is de afgelopen 24 uur met 474 gevallen gestegen, tegen 269 de dag ervoor.

Stabiel

Dat meldt het agentschap voor burgerbescherming. Het is het hoogste dodental sinds 21 april. De toename van het aantal sterfgevallen volgt na een lange, geleidelijk dalende trend en komt grotendeels door het hoge sterftecijfer in Lombardije, de zwaarst getroffen regio van het land. In het afgelopen etmaal bezweken daar 329 mensen tegenover 88 de dag ervoor.Volgens de krant La Repubblica is het nieuwe sterftecijfer vertekenend, omdat 282 sterfgevallen in april vielen buiten het ziekenhuis en pas zaterdag zijn geregistreerd. Het werkelijke aantal zou volgens de krant dus nog verder gedaald zijn en voor het eerst sinds 14 maart met 192 doden onder de 200 liggen.Het totale aantal doden sinds de uitbraak op 21 februari staat nu op 28.710, aldus het agentschap. Alleen de Verenigde Staten tellen meer slachtoffers.Het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen bleef over het algemeen stabiel met 1900 tegen 1965 op vrijdag en staat nu op 209.328, het derde hoogste aantal ter wereld na de Verenigde Staten en Spanje.