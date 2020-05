Jonge Egyptische filmmaker die president bespot, sterft in cel

Een Egyptische filmmaker die de Egyptische president al-Sisi bespotte, is in zijn cel overleden. Shady Habash (24) zat al twee jaar opgesloten.

Hij stierf in de zwaarbewaakte Tora-gevangenis in de Egyptische hoofdstad Caïro. Dat meldden media, waaronder Al Jazeera, na een verklaring van zijn advocaat. De jurist kon niets zeggen over de doodsoorzaak. Wel was de gezondheid van de regisseur sterk achteruit gegaan.Habash maakte een muziekvideo waarin hij de spot dreef met al-Sisi. In de clip treedt Ramy Essam op, een Egyptische muzikant in Zweedse ballingschap. De video legt een verband tussen de president en corruptie. Ook wordt gesuggereerd dat al-Sisi een berucht leugenaar is. De clip werd op YouTube meer dan 5 miljoen keer bekeken