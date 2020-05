algemeen 3 mei 6:51

In Amsterdam is in de nacht van zaterdag op zondag een man doodgeschoten.

© ANP 2020 Dat gebeurde op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan in Amsterdam-Oost, meldt de politie. In de omgeving is een brandend voertuig aangetroffen. Voor zover bekend zijn er nog geen arrestaties verricht.