Waakhond VS geeft goedkeuring voor nieuwe antilichaamtest

De Zwitserse farmaceut Roche heeft van de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA versneld goedkeuring gekregen voor het gebruik van een nieuwe coronatest.

Die moet aantonen of iemand het virus heeft opgelopen en of diegene antistoffen heeft ontwikkeld. Dat heeft het bedrijf zondag bekendgemaakt. De antilichaamtest is deze maand ook beschikbaar in landen die de Europese CE-markering accepteren. Roche verwacht per maand tientallen miljoenen tests te kunnen leveren.Volgens het bedrijf kan de coronatest helpen aantonen of een persoon immuniteit heeft opgebouwd tegen het virus. "Dit is vooral belangrijk bij mensen die mogelijk zijn geïnfecteerd met het virus, maar geen symptomen vertoonden. Daarnaast kan de test ondersteuning bieden bij de screening van risicogroepen", aldus de farmaceut.De antilichamen worden opgespoord via een bloedmonster. Volgens Roche kunnen binnen 18 minuten de testresultaten bekend zijn.