Schietincident tussen Noord- en Zuid-Korea bij grens

Vanuit Noord-Korea zijn zondag bij de grensovergang meerdere kogels afgevuurd op een Zuid-Koreaanse bewakingspost.

Dat hebben de Zuid-Koreaanse strijdkrachten in een verklaring bekendgemaakt. Het vuur werd beantwoord met het lossen van twee schoten richting het noorden. Vooralsnog zijn er geen slachtoffers gemeld.Het schietincident komt een dag nadat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor het eerst in twintig dagen weer opdook in het openbaar na wekenlange speculaties over zijn gezondheid. Hij zou met ernstige gezondheidsproblemen kampen en zich daarom hebben teruggetrokken. Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA bezocht Kim een nieuwgebouwde mestfabriek ten noorden van hoofdstad Pyongyang. Ook werd beeldmateriaal vrijgegeven van zijn bezoek.Sinds de Korea-oorlog (1950-1953) scheidt een gedemilitariseerde zone het noorden en het zuiden van elkaar. De zone is vier kilometer breed en ongeveer 250 kilometer lang. Vrede is er nooit gesloten.