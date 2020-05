Laagste aantal doden door corona in Spanje sinds half maart

buitenland 3 mei 12:02

Het aantal mensen dat in Spanje is overleden door het coronavirus is in de afgelopen 24 uur met 164 gestegen naar 25.264.

Dat meldde het ministerie van Gezondheid zondag. Het is de laagste stijging op een dag sinds 18 maart. Het aantal besmettingen steeg van 216.582 op zaterdag naar 217.466 op zondag. Spanje is begonnen met het versoepelen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Sinds zaterdag kunnen de mensen weer naar buiten gaan om te fietsen, hardlopen of een andere sport te beoefenen. Wel zijn vanaf maandag mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht om een nieuwe golf van coronavirusinfecties te voorkomen nu de lockdown-regels beetje bij beetje worden versoepeld. © ANP 2020