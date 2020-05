Europese landen versoepelen maatregelen tegen corona

Meerdere Europese landen versoepelen de maatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van het coronavius.

Spanje

© ANP 2020

Voor het eerst sinds het begin van de lockdown twee maanden geleden mogen Italianen vanaf maandag weer naar het park gaan en familieleden bezoeken. De restaurants mogen weer opengaan voor het verkopen van afhaalmaaltijden. In Duitsland kunnen honderdduizenden kinderen maandag voor het eerst sinds weken weer naar school. Op weinig scholen is het dragen van een mondkapje verplicht. In de schoolbussen moeten de leerlingen wel een mondkapje dragen.In Hongarije mogen onder meer musea, restaurants en een aantal winkels vanaf maandag hun deuren weer openen. Voor de hoofdstad Boedapest blijven strengere maatregelen van kracht, omdat daar veruit de meeste besmettingen met het coronavirus zijn geregistreerd.In Spanje kunnen de mensen sinds zaterdag weer naar buiten gaan om te fietsen, hardlopen of een andere sport te beoefenen.In België mogen alle bedrijven die geen rechtstreeks contact met klanten hebben maandag weer open, maar ook de stoffenwinkels. Dat komt omdat het voor reizigers boven de 12 jaar verplicht wordt een mondkapje te dragen, ook op de perrons en haltes. De stoffenwinkels verwachten een run op lapjes waarvan mondkapjes kunnen worden gemaakt. Een aantal buitensporten is weer toegestaan: atletiek, tennissen en paardrijden met maximaal twee personen, vissen en kajakken.