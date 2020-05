Op de intensivecareafdelingen liggen nog 688 mensen met het coronavirus.

Dat zijn er twintig minder dan op zaterdag, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).







Van de Nederlandse ic-patiënten met het coronavirus liggen er momenteel 660 in Nederland. De overige verblijven 28 op intensivecareafdelingen in Duitsland. Dat aantal is gelijk gebleven ten opzichte van 24 uur eerder.

