Verdachten plofkraak na achtervolging in Weert aangehouden

De politie heeft in Weert twee verdachten van een poging tot plofkraak in Duitsland aangehouden.

Waarschuwingsschoten

© ANP 2020

De Audi waarin ze reden, botste maandagochtend tijdens een achtervolging door de politie tegen een hekwerk van een woning aan de Roermondseweg in de Limburgse stad. De drie inzittenden sloegen op de vlucht. Twee van hen konden worden aangehouden, maakte de politie bekend. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft in de auto een explosief gevonden. Dat is uit elkaar gehaald. Een deel ervan wordt elders tot ontploffing gebracht, en ander deel gaat naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voor nader onderzoek. In de kofferbak van de auto vond de EOD een stof waarvan wordt bekeken of het om brandstof gaat.De woning waar de auto tegen het hekwerk botste is ontruimd. De weg is afgezet.Tijdens de achtervolging heeft de politie waarschuwingsschoten gelost. Bij het klemrijden van de vluchtauto is een politiewagen beschadigd. Niemand raakte gewond.De politie is op zoek naar de derde voortvluchtige verdachte. De identiteit van de beide aangehouden verdachten is nog niet bekend.