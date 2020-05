Franse burgemeesters slaan alarm over versoepeling lockdown

De Franse regering ligt onder vuur vanwege de geplande versoepeling van de lockdown. Burgemeesters en vervoersbedrijven zetten vraagtekens bij de haalbaarheid van de plannen.

Meer tijd

Het zwaar getroffen Frankrijk, waar zo'n 25.000 coronapatiënten zijn overleden, wil de maatregelen die verspreiding van het virus moeten voorkomen stapsgewijs afbouwen. Veel kinderen mogen vanaf 11 mei weer naar school en burgers krijgen dan ook meer bewegingsvrijheid.Dat plan valt slecht in de dichtbevolkte regio Île-de-France. Burgemeester Anne Hidalgo van Parijs en zo'n 300 andere burgemeesters uit dat gebied zeggen in een open brief aan de regering dat het "onrealistisch" is om scholen dan alweer te openen.De lokale bestuurders stellen meer tijd nodig te hebben om voorbereidingen te treffen voor de heropening. Zo moeten bijvoorbeeld mondkapjes worden geregeld voor docenten en scholieren.Ook vervoersbedrijven maken zich zorgen. De krant Le Parisien bericht dat de nationale spoorwegmaatschappij SNCF en andere vervoerders hebben gewaarschuwd dat ze niet kunnen garanderen dat reizigers voldoende afstand houden.