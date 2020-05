Uber wil mondkapjes-check via app voor chauffeurs

ber wil met een app gaan controleren of chauffeurs een mondkapje dragen, meldt CNN. Het bedrijf zou van plan zijn bestuurders in bepaalde landen, waaronder de Verenigde Staten, te verplichten hun gezicht te bedekken.

Opstarten na lockdown

Het bedrijf ontwikkelt technologie die moet detecteren of medewerkers een mondkapje dragen voordat ze klanten oppikken. Uber heeft al drie jaar een functie waarbij chauffeurs met een selfie moeten bewijzen dat ook echt de persoon zijn op wiens naam de app geregistreerd staat. Daarvoor wordt gezichtsherkenning gebruikt.Het nieuwe beleid zou niet alleen gelden voor de auto-app, maar ook voor de maaltijdbezorgers van Uber Eats. Uber zegt mondkapjes uit te delen aan zijn medewerkers, maar daarbij voorrang te geven aan chauffeurs in steden als New York waar het dragen door de overheid verplicht is. Ook mensen die geen kapje van het bedrijf krijgen, moeten voldoen aan de nieuwe draageisen.In veel landen moesten diensten als Uber stoppen tijdens de lockdown voor het coronavirus. Nu zoekt het bedrijf manieren om toch weer te kunnen opstarten. In India worden taxidiensten deze week weer opgestart in gebieden die minder zwaar getroffen zijn door het virus.