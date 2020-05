Arabische Liga veroordeelt 'nieuwe oorlogsmisdaden' Israël

Hoewel de twee leiders beloofden de komende zes maanden alleen nieuwe wetten in te voeren als deze verband houden met de strijd tegen het coronavirus, lijkt de annexatie van de Westelijke Jordaangebieden een uitzondering. Nog vóór de vervroegde verkiezingen van 2 maart in Israël beloofde Netanyahu al de illegale Joodse nederzettingen te zullen annexeren. Na de vorming van de noodregering beloofde Netanyahu om vanaf 1 juli door te gaan met de annexatieplannen.

Een gezamenlijke commissie, gevormd door de Amerikaanse en Israëlische functionarissen, startte onlangs met het in kaart brengen van de te annexeren regio's op de Westelijke Jordaanoever. De stap was in overeenstemming met het zogenaamde Amerikaanse 'vredesplan' Deal of the Century