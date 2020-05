Iran gaat moskeeën heropenen in gebieden met laag besmettingsrisico

Het gaat om moskeeën in 132 steden die worden gekenmerkt als "risicoarme" gebieden

Dat meldt de Iraanse president Hassan Rouhani via staatspersbureau Tasnim. Rouhani riep Iraniërs op om de regels voor sociale afstand te blijven volgen.





Volgens Rohani is het vanuit religieus oogpunt belangrijker om de sociale afstand te bewaren dan het bijwonen van massagebeden in de moskee. "In moskeeën worden twee handelingen verricht: een verplichte handeling en een religieuze beloning. Als aanbidders afstand houden, doen ze een verplichte handeling, als ze in de moskee bidden, doen ze een religieuze handeling", zei Rohani. "In termen van prioriteit is het houden van sociale afstand belangrijker dan het bijwonen van massabeden in de moskee".





Met 6.277 doden is Iran één van de zwaarst getrokken landen in het Midden-Oosten. Het virus werd 19 februari voor het eerst geregistreerd in de stad Qom en greep zich daarna razendsnel om zich heen. Het land heeft geen uitgaansverbod ingevoerd zoals in veel andere landen, maar sloot wel onderwijsinstellingen en verbood culturele, religieuze en sportbijeenkomsten. Sinds 11 april worden bedrijven gefaseerd heropend.





In Iran zijn 98.647 besmettingen bevestigd.

© MAROKKO.NL 2020