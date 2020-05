Extra laptops voor thuisonderwijs kind uit arm gezin

Nog eens 11. 500 leerlingen die zelf geen laptop of tablet hebben om thuis schoolwerk te doen, kunnen er een krijgen.

Onderwijsminister Arie Slob trekt daarvoor nog eens 3,8 miljoen euro uit. Toen medio maart de scholen dichtgingen, maakte het kabinet al 2,5 miljoen vrij voor leerlingen die zelf geen laptop of tablet kunnen betalen. Daarmee konden bijna 7000 kinderen worden geholpen. Maar dat was niet genoeg, merkte SIVON, de coöperatie die de apparaten regelde.Met het extra geld denkt Slob iedereen te kunnen helpen. Hij vraagt van schoolbesturen wel een eigen bijdrage van 25 procent als een beroep op SIVON wordt gedaan.Basisschoolleerlingen kunnen vanaf maandag weer de helft van de week naar school, maar ze moeten voorlopig ook thuis nog schoolwerk doen. En middelbare scholieren zitten nog ten minste deze maand helemaal thuis. Vrijwel alle leerlingen zijn daardoor nog een hele poos aangewezen op thuisonderwijs.De Tweede Kamer wees Slob er afgelopen weekend op dat de subsidie tekortschoot. Onder andere regeringspartij D66 noemde dat "onaanvaardbaar". De Kamer vroeg de minister het voor het einde van de meivakantie op te lossen.Het onderwijs waarschuwt al langer dat juist leerlingen met ouders die niet kunnen rondkomen, moeite hebben met de opvoeding of het Nederlands niet goed machtig zijn, minder gedijen bij thuisonderwijs. Daardoor dreigt de coronacrisis de ongelijkheid nog te vergroten.