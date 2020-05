Neef Ridouan Taghi in cel aangehouden voor moordpoging Utrecht

De politie heeft vorige week drie mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot moord, vorig jaar oktober in de omgeving van de Hopakker en de Adelaarstraat in Utrecht.

Ook worden zij verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Een van de aangehouden verdachten, Anouar T. (26) uit Soest, zat al vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Hij is de neef van Ridouan Taghi. De twee andere verdachten zijn Utrechters van 22 en 23 jaar.Zij worden ervan verdacht op 30 oktober 2019 ’s avonds laat een 28-jarige man in Utrecht zwaar te hebben mishandeld. Zij droegen bivakmutsen en sloegen het slachtoffer onder meer op zijn hoofd, volgens het AD met een sloophamer. De politie wil daarover geen nadere mededelingen doen. Daarna gingen zij er vandoor, vermoedelijk in een gestolen busje.Anouar T. werd in november 2019 opgepakt vanwege betrokkenheid bij de moord op Derk Wiersum in Amsterdam. De criminele organisatie waartoe het drietal vermoedelijk behoort wordt ervan verdacht liquidaties te faciliteren door auto’s te stelen, te helen en te leveren voor gebruik bij het plegen van ernstige geweldsmisdrijven.