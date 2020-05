België telt meer dan 8000 coronadoden

Het aantal mensen dat in België is overleden als gevolg van het coronavirus staat op 8016. De afgelopen 24 uur werden 97 nieuwe sterfgevallen geregistreerd, meldt het nationale crisiscentrum.

Van hen overleden er 57 in een ziekenhuis en 40 in een woonzorgcentrum. In de ziekenhuizen liggen in totaal 3082 coronapatiënten. De afgelopen 24 uur waren er 84 nieuwe opnames, terwijl 63 mensen het ziekenhuis mochten verlaten. Het is de derde dag op rij dat er minder dan honderd mensen met Covid-19 in een hospitaal worden opgenomen. Sinds 15 maart zijn 12.441 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard. Op de intensive care liggen 646 patiënten, een daling van negen.Het aantal gerapporteerde besmettingen nam toe met 242 tot 50.509.Het aantal overlijdens, besmettingen en ziekenhuisopnames vlakt al een tijdje af. Veel bedrijven mochten maandag hun deuren weer openen met inachtneming van de afstandsregels. Ook mag weer wat meer worden gesport. Gezien de langzaam toenemende drukte is in het openbaar vervoer, op stations en bushaltes een mondkapjesplicht van kracht.De Nationale Veiligheidsraad besloot op 24 april dat als de situatie het toelaat de winkels op 11 mei weer open kunnen. Woensdag komt de raad opnieuw bijeen, waarbij dit besluit naar verwachting wordt bekrachtigd.Veel winkeliers en gemeenten zijn zich hierop aan het voorbereiden. Zo zal Antwerpen mensen in winkelstraten vragen rechts te wandelen. Oostende stelt eenrichtingsverkeer in voor voetgangers, waarbij sensoren bijhouden hoeveel mensen er lopen. Gent zet ook in op een vaste looprichting of eenrichtingsverkeer, waarbij begeleiders het winkelend publiek aanwijzingen geven.De Nieuwstraat, de drukste winkelstraat van Brussel, wordt vanaf 11 mei met hekken opgedeeld in twee wandelrichtingen om te voorkomen dat mensen elkaar kruisen. Wel kan hier en daar worden overgestoken naar de andere kant. Er komen ook toegangspoorten waar ontsmettingsgel en informatie over onder meer hygiënemaatregelen is te verkrijgen.Omdat winkels maar beperkt klanten toelaten, is de verwachting dat er buiten rijen zullen ontstaan. Voor andere winkelstraten in de hoofdstad gelden vooralsnog geen maatregelen, maar dat gebeurt wellicht wel als er overlast ontstaat.De Nationale Veiligheidsraad neemt mogelijk ook een besluit over het al niet doorgaan van sportcompetities.