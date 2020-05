Aantal Nederlandse doden coronavirus loopt op met 86

De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven. Overlijdens en opnames in het weekeinde worden vaak op maandag verwerkt en doorgegeven, en komen dan naar buiten in de cijfers van dinsdag. Het aantal doorgegeven sterfgevallen op dinsdag (+86) is hoger dan het aantal van 26 op maandag.Het aantal overlijdens door Covid-19 is het hoogst in Noord-Brabant (1407), gevolgd door Zuid-Holland (969), Noord-Holland (679), Limburg (655) en Gelderland (607). In Groningen werd het kleinste aantal sterfgevallen door corona (13) geregistreerd.