Neymar stuurt videobericht naar 8-jarige gehandicapte Syrische fan (video)

Paris St-Germain (PSG) -spits Neymar heeft een 8-jarig Syrisch kind bedankt voor zijn liefde en steun

''Hallo, bedankt dat je me steunt, mijn hart is bij jou en je familie. God zegene je, tot ziens", zei Neymar in een videobericht tegen Hamis el-Gacir, een gehandicapt kind dat momenteel woonachtig is in de provincie Hatay in het zuiden van Turkije.





De jonge voetballiefhebber kreeg een prothetisch been nadat hij zijn rechterbeen verloor bij een regime-aanval in de Syrische provincie Idlib. De bemoedigende boodschap komt nadat een video van Hamis opdook waarin hij op straat voetbalt in een shirt van voetbalclub Santos, het voormalige team van Neymar in het Braziliaanse São Paulo.









De video van Hamis werd gemaakt door de Turkse nieuwsdienst Anadolu. De Braziliaanse ster nam vervolgens via sociale media contact op met de familie van het kind. De jongen zei dat de boodschap van Neymar hem erg gelukkig maakte en dat ondanks zijn fysieke beperkingen voetbal altijd zijn passie zal blijven.





"Ik hoop dat ik mijn school af zal maken en Neymar zal ontmoeten", zei de jonge fan. "Heel erg bedankt, Neymar." Ook de vader van Hamis is Neymar dankbaar voor de steun voor zijn zoon. De familie werd eerder door voetbalclub Santos uitgenodigd om Brazilië te bezoeken.

© MAROKKO.NL 2020