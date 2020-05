Corona in Marokko: 900.000 mensen ontslagen

In Marokko is het aantal ontslagen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus opgelopen tot 900.000

Dat zei de Marokkaanse minister van Werkgelegenheid Mohamed Amkraz maandag in de Tweede Kamer. De cijfers spreken enkel over mensen met een arbeidsovereenkomst.





De ambtenaar meldde dat via de website van het sociale zekerheidsfonds CNSS 131.955 bedrijven zich hebben gemeld, ruim 61% van het totaal aantal bedrijven die bij het CNSS zijn aangesloten. De bedrijven verkeren in zwaar weer als gevolg van de preventiemaatregelen tegen het coronavirus.





Arbeidsinspectie

Volgens de minister houden niet alle bedrijven zich aan de veiligheidsmaatregelen. Arbeidsinspecteurs hebben in het hele land bedrijven bezocht om werkgevers bewust te maken van het belang van de preventiemaatregelen.





Tussen 13 maart en 15 april hebben arbeidsinspecteurs 6.761 bedrijven bezocht. De inspanningen van de arbeidsinspecteurs zijn er vooral op gericht te borgen dat bedrijfsactiviteiten op een veilige manier worden voortgezet door thuiswerken en hygiënevoorschriften aan te moedigen. In totaal zijn tien bedrijven gesloten omdat de veiligheidsmaatregelen niet adequaat genoeg zouden zijn.





Looncompensatie

Het CNSS heeft 28 april een nieuwe versie van de website gelanceerd waarop werkgevers looncompensatie voor werknemers kunnen aanvragen. De nieuwe versie houdt rekening met nieuwe bepalingen die de regering onlangs heeft aangenomen.





Werkgevers komen alleen in aanmerking als de bedrijfsactiviteit volledig is opgeschort of als in de maanden april, mei en juni een netto-omzetdaling van ten minste 50%, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, wordt waargenomen.





Ook mag het aantal werknemers van een bedrijf met een betalingsstop niet meer dan 500 bedragen. Voor bedrijven met meer dan 500 werknemers worden verzoeken per geval beoordeeld.

