Saoedische journalist biedt excuses aan voor prostitutie-opmerkingen over Marokko (video)

De journalist zei in twee eerdere video's dat de Marokkaanse economie is gebaseerd op prostitutie

De Saoedische journalist Fahid Al Shamri heeft onlangs een video gepubliceerd waarin hij zijn excuses aanbood aan Marokkaanse burgers na onfatsoenlijke opmerkingen over het land en Marokkaanse vrouwen.





In de video zei de journalist dat zijn eerdere uitlatingen niet over Marokko gingen maar over landen die werden "gekoloniseerd door Turken", waar mensen "traditionele hoeden" droegen. "Marokko valt hier niet onder", zei Al Shamri. "Marokkanen mogen hier trots op zijn. Saoedi-Arabië werd ook nooit gekoloniseerd door Turken".









In de twee eerdere video's beweerde Al Shamri dat het grootste deel van de geldovermakingen die Marokko van haar diaspora ontvangt afkomstig zou zijn van "sekswerk", en beweert dat het land haar vrouwen overzee stuurt om "prostitutie te bedrijven". In Marokko werd met veel afschuw gereageerd op de uitlating van de Saoedische journalist. Ook de media haalde hard uit naar Al Shamri.





"Ik voel geen enkele vorm van haat tegen Marokko noch tegen de Marokkaanse regering. Ik heb alle respect voor Marokkanen", zei hij, en voegde eraan toe dat hij alle Marokkanen en de Marokkaanse media heeft vergeven die slecht over hem spraken.

