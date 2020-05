Onenigheid tussen Marokko en Algerije laait weer op

"Algerije besteedt meer tijd en geld aan separatisme dan aan de strijd tegen het coronavirus"

Dat zei de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita in een reactie op provocerende verklaringen van de Algerijnse president Abdelmajid Tebboune over de territoriale integriteit van Marokko.





Volgens Bourita blijft buurland Algerije het separatisme voeden en middelen die bedoeld zijn voor de Algerijnse bevolking gebruiken voor regionale destabilisatie. De Marokkaanse minister verwees daarmee naar het standpunt van Algerije over de kwestie van de Sahara tijdens de online bijeenkomst van de Beweging van Niet-Gebonden Landen (NAM) maandag.





NAM is een forum van 120 ontwikkelingslanden die formeel niet zijn afgestemd op of tegen een groot machtsblok. Het is na de VN de grootste vereniging van staten wereldwijd. Tijdens de videobijeenkomst bracht de Algerijnse delegatie de kwestie van de Sahara ter sprake. De Algerijnse president Tebboune riep de Veiligheidsraad op tot internationale interventie in de kwestie van de Marokkaanse Sahara.





In een videoreactie betreurde Bourita dat het buurland het separatisme blijft voeden "in strijd met de grondbeginselen van de NAM".





De provocatie van de Algerijnse delegatie komt enkele dagen na de oprichting van een luchtbrug tussen Algerije en de Polisario-kampen waarbij een Algerijnse minister werd ontvangen door de separatistische leider Ibrahim Ghali.





Abdelmadjid Tebboune

In een recent televisie-interview herhaalde Tebboune zijn steun voor het separatistische Polisario Front. Tijdens het interview zei Tebboune dat Algerije een "vrij land" is en noemde in één adem de "onvoorwaardelijke steun" voor de Palestijnse zaak en het conflict in de "Westelijke Sahara".





Het televisie-optreden was bedoeld om de recente weigering van internationale leningen te rechtvaardigen. Het land wordt geconfronteerd met de coronacrisis, bovenop de al reeds heersende economische crisis. Volgens Tebboune tast de buitenlandse schuld de nationale soevereiniteit aan.





De Algerijnse regering heeft maandag aangekondigd de operationele begroting voor 2020 met 50% te zullen verlagen als gevolg van de daling van de olieprijzen op de wereldmarkt.

