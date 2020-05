Japan keurt remdesivir mogelijk deze week al goed in coronastrijd

Japan geeft mogelijk donderdag al groen licht voor het gebruik van het antivirale middel remdesivir bij de behandeling van patiënten met Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus.

Dan buigt een commissie van het Japanse ministerie van Volksgezondheid zich over de vraag of het middel versneld kan worden goedgekeurd. Minister van Volksgezondheid Katsunobu Kato zei dat hij een positief advies van de experts direct zal overnemen. "Als het is geïmporteerd, willen we dat het zo snel mogelijk kan worden gebruikt door mensen met ernstige klachten", zei de bewindspersoon op de Japanse televisie. De maker van het middel, de farmaceut Gilead, heeft Japan gevraagd om een versnelde goedkeuringsprocedure.Recentelijk gaf ook de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA toestemming voor het gebruik van remdesivir voor behandeling van patiënten met het coronavirus. Het ging om een versnelde goedkeuring van experimentele medicijnen in noodgevallen. Er lopen nog steeds meerdere onderzoeken naar hoe effectief het middel precies is bij de behandeling van patiënten met Covid-19.