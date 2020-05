Spanje: Ondanks versoepeling blijven moskeeën gesloten tot 10 juni

Daarmee blijven alle gemeenschappelijke activiteiten zoals de vrijdaggebeden, de Taraweeh-gebeden en het Eid Al-Fitr gebed opgeschort. Spaanse autoriteiten maakten onlangs bekend dat met ingang van 11 mei horecagelegenheden open mogen gaan als daarbij een maximum capaciteit van 50% wordt gehanteerd. Ook mogen bijeenkomst met maximaal tien personen weer plaatsvinden.

Moskeeën en andere gebedshuizen vallen buiten de boot omdat bij gebedsdiensten doorgaans meer mensen aanwezig zijn, meldt het hoogste representatieve moslimorgaan van het land. Ook hebben moskeeën in Spanje meer tijd nodig om voorbereidingen te treffen voor een veilige heropening. Daarbij moet worden gedacht aan manieren om sociale afstand te bewaren bij het betreden en verlaten van de moskee, alsook tijdens het verrichten van het gebed.

Spanje is begonnen met het versoepelen van de maatregelen tegen het coronavirus. Zo kunnen mensen in Spanje sinds zaterdag weer naar buiten gaan om te fietsen, hardlopen of een andere sport te beoefenen.