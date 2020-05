Toerisme-minister: We rekenen op Marokkanen om toerismebranche te redden

Faillissementen liggen op de loer vanwege de catastrofale gevolgen van de wereldwijde verspreiding van het coronavirus.

Het Marokkaanse Ministerie van Toerisme racet tegen de klok om oplossingen te vinden om bedrijven in de sector van de ondergang te redden. De Marokkaanse Minister van Toerisme Nadia Fettah onthulde recent een aantal maatregelen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Fettah rekent daarnaast ook op het binnenlandse toerisme om de sector te reanimeren.





Het binnenlandse toerisme is doorgaans goed voor 30% van alle hotelovernachtingen in Marokko. Fettah hoopt straks de Marokkaanse toerist weer aan te trekken met aantrekkelijke aanbiedingen. De minister benadrukte dat het doel momenteel is gericht op het behoud van de tienduizenden banen die door de sector worden geboden.





De Marokkaanse minister van Werkgelegenheid Mohamed Amkraz meldde maandag in de Tweede Kamer dat 900.000 mensen hun baan kwijt zijn als gevolg van de coronacriris. Met een afname 34% in het aantal werkplekken is de textielindustrie het zwaarst getroffen, gevolgd door hotels en accommodatie (-31%) en horeca (-26%).

