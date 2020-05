Algerijnse president ontfermt zich weer over Sahara-kwestie

De Algerijnse president Abdelmajid Tebboune heeft het dossier inzake de Sahara van het leger overgenomen

Dat meldt de Spaanse krant Atalayar. De president heeft een nieuw agentschap opgericht: het Algerijnse Agentschap voor Internationale Samenwerking (AACI). Het agentschap gaat bepaalde verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het leger overnemen, onder meer het dossier over de Sahara. Het dossier en de recente provocatie van Tebboune kan de relatie tussen de twee Noord-Afrikaanse buurlanden weer op scherp zetten.





Sinds de onafhankelijkheid van Algerije in 1962 controleert het leger het buitenlandse beleid van het land. Het Liberation Army (ELN), later het National Popular Army (ANP) opende het dossier over de Sahara in 1975. In een poging de machtsdynamiek binnen Algerije te veranderen besloot president Tebboune, 45 jaar na dato, bepaalde bevoegdheden van het Algerijnse leger af te schaffen, inclusief de militaire invloed op het buitenlands beleid en de inlichtingendienst.



De doorgewinterde kolonel Chafik Mesbah zal het AACI gaan leiden, de aanstelling is op zijn minst merkwaardig.

Voormalig president Abdelaziz Bouteflika

De recente verkiezing van president Tebboune heeft in Algerije nog geen einde gemaakt aan de onrust in het land. In december 2019 gingen in hoofdstad Algiers en andere steden duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen het politieke establishment van voormalig president Abdelaziz Bouteflika. De toen kersverse president Tebboune beloofde een nieuwe grondwet waarover de bevolking zich in een referendum zou mogen uitspreken, maar de demonstranten zagen hem als vertegenwoordiger van de politieke elite die met steun van het leger sinds de jaren 60 de dienst uitmaakte in het land.

Aan het vertrek van Tebbounes voorganger Bouteflika, die in april onder druk van het leger na twintig jaar opstapte, waren ook langdurige protesten voorafgegaan. De protesten tegen het Bouteflika-regime begonnen in februari 2019 toen de afgezette president aankondigde zich verkiesbaar te stellen voor een vijfde ambtstermijn. Demonstranten gingen de straat op en riepen op tot politieke hervormingen. Bouteflika zwichtte uiteindelijk en trad in april 2019 af

AACI

Kolonel Mesbah die de leiding gaat nemen over het nieuwe agentschap AACI staat bekend als felle tegenstader van Bouteflika. Als hoogopgeleide polyglot diende Mesbah zo'n 20 jaar bij de Algerijnse geheime dienst en onderhield hij banden met het leger en de inlichtingendienst. Mesbah sprak zich gedurende zijn carrière meermaals kritisch uit over het Bouteflika-regime waardoor hij nu mogelijk gunstiger ligt bij Algerijnen die strijden voor politieke hervorming.

Hoewel de keuze voor kolonel Mesbah als AACI-voorman een kanteling in zowel het binnenlands als het buitenlands beleid zou kunnen signaleren, zou het evengoed niets anders kunnen betekenen dan een opknapbeurt waarbij de traditionele machtsdynamiek en het beleid onveranderd blijven.



Westelijke Sahara

Algerije steunt sinds 1975 de onafhankelijkheidsclaims van de zelfbenoemde Sahrawi Arabische Democratische Republiek (SADR). De positie van Algerije staat daarmee haaks op het standpunt van buurland Marokko. Algerije levert wapens en financiert het Polisario-front, de afgescheiden groep die de Tindouf-kampen in Algerije runt.



Ondanks de betrokkenheid van Algerije bij de afscheidingsgroep stelt Algerije zichzelf op als "neutrale waarnemer" en weigert het land deel te nemen aan het door de Verenigde Naties geleide vredesproces. De positie van Algerije is echter glashelder.

De VN-Veiligheidsraad verwees in oktober 2019 in resolutie 2494 vijf keer naar Algerije: driemaal in de inleidende tekst (preambule) en tweemaal in de tekst van de resolutie. (operatieve paragrafen). De resolutie schetst de noodzaak voor Algerije om in het conflict de verantwoordelijkheid op zich te nemen als hoofdpartij en niet als waarnemer.

De Marokkaanse diplomatie heeft de afgelopen maanden aanzienlijke vooruitgang geboekt in deze zaak. Een aantal landen, waaronder meerdere fervente Polisario-bondgenoten, hebben de erkenning van de SADR ingetrokken en hun steun uitgesproken voor het autonomieplan van Marokko. Ook de Verenigde Staten sprak haar steun voor het plan uit; het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het plan ' serieus, realistisch en geloofwaardig '.

In november 2019 kreeg de Polisario en haar achterban nog een klap te verduren toen de Wall Street Journal een Amerikaanse functionaris citeerde. Washington zou nooit de oprichting van een staat in Zuid-Marokko steunen.

In de maanden daarop kozen een hoop Afrikaanse landen voor diplomatieke vertegenwoordiging in het zuiden van Marokko. In Laayoune en Dakhla werden consulaten geopend. In totaal hebben tien Afrikaanse landen de stap gezet, een diplomatieke mijlpaal voor de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara en de territoriale integriteit van Marokko. Ook golfstaat Koeweit zou de stap overwegen.

Het besluit van Spanje om in februari het 'consulaat' in Laâyoune te sluiten was wederom een klap in het gezicht van de separatisten. Het Spaanse gebouw stond vooral bekend als archief van documenten van de lokale bevolking tijdens het koloniale tijdperk. Velen zagen het vertrek van de Spanjaarden als Iberische erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.

Algerije

Algerije blijft zich onder leiding van Tebboune openlijk verzetten tegen de soevereiniteit van Marokko over de regio. Het land publiceert regelmatig vijandige verklaringen waarin de geldigheid van de diplomatieke missies en daarmee de territoriale integriteit van Marokko in twijfel wordt getrokken.

Nadat Ivoorkust op 18 februari haar consulaat in Laâyoune opende , riep Algerije haar ambassadeur uit Ivoorkust terug "voor overleg". De Ivoriaanse minister van Buitenlandse Zaken zei daarop dat de opening van het consulaat een "soevereine handeling" was.

Hoewel de recente verklaringen en vijandige stappen van Algerije de kwestie van toenadering tussen Rabat en Algiers onwaarschijnlijk maken, is het mogelijk dat het gewicht van de internationale opinie de Algerijnse president en het nieuwe AACI kan aanzetten het beleid inzake de Westelijke Sahara te herzien.

