Marokko: 185 mensen hersteld van coronavirus in etmaal

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Marokko zijn in totaal 1.838 herstelde coronapatiënten geregistreerd

In de laatste 24 uur zijn 166 nieuwe infecties met het longvirus COVID-19 bevestigd en is het totaal aantal besmette personen opgelopen tot 5.219. Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag twee nieuwe coronadoden. Het aantal dodelijke slachtoffers is daarmee opgelopen tot 181.









De regio Casablanca-Settat noteert met 1.362 gevallen het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Marrakech-Safi (1.091), Tanger-Tetouan-Al Hoceima (740), Fez-Meknes (665), Daraa-tafilalet (551) en Rabat-Sale-Kenitra (453).



Mohamed Lyoubi van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid waarschuwt dat de cijfers een vertekend beeld kunnen geven met betrekking tot de geografische vertegenwoordiging van COVID-19 infecties in Marokko omdat bij de bepaling van het aantal besmettingen wordt gekeken naar de woonplaats van een patiënt en niet naar de plek van besmetting.





De besmettingsgraad in Marokko is weer licht gestegen naar 1.28. Zorgminister Khalid Ait Taleb zei onlangs dat Marokko de coronamaatregelen gaat versoepelen als de besmettingsgraad voor langere periode onder de 1 zakt. Dat betekent dat iemand die het virus draagt gemiddeld minder dan één andere persoon aansteekt.

