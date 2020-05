Grote brand in wolkenkrabber Emiraten (video)

buitenland 5 mei 23:42

In de stad Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) staat sinds dinsdagavond een wolkenkrabber in de fik

Meer dan 100 brandweerlieden zijn uitgerukt om de brand in de Abbco-toren te blussen met minstens een dozijn brandweerwagens en drones, meldt een lokale journalist.



Ze proberen met man en macht de brand in het 48 verdiepingen tellende gebouw te blussen.

Er zijn tot dusver geen van slachtoffers gemeld. Ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. © MAROKKO.NL 2020