Italiaanse autoriteiten houden reddingsschip Alan Kurdi van zee

De Italiaanse autoriteiten hebben het Duitse reddingsschip de Alan Kurdi aan de ketting gelegd, omdat het schip niet aan alle maatstaven zou voldoen.

De geconstateerde mankementen zouden een gevaar kunnen vormen voor de bemanning en andere opvarenden, meldt persbureau ANSA. De Alan Kurdi vaart normaal gesproken op de Middellandse Zee en probeert daar bootjes vol vluchtelingen te onderscheppen en veilig aan land te brengen. De vluchtelingen komen meestal in gammele bootjes vanuit Libië of Turkije en willen naar Italië of Griekenland.Het schip blijft voorlopig nog in de haven van Palermo liggen. Wat er precies aan mankeert, is niet bekendgemaakt door de autoriteiten. De Alan Kurdi ligt sinds dit weekend in de Italiaanse havenstad.