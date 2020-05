Nieuwe besmettingshaarden bij schoenfabrieken Geox in Casablanca

De hervatting van de industriële activiteit in Marokko zorgt voor een stijging in het dagelijkse aantal coronabesmettingen





Onder de 1.000 medewerkers van de drie fabrieken werden ruim 150 mensen positief getest op het coronavirus. Bij Pretty Shoes, Cochazur en Shoes Diffusion worden schoenen gemaakt voor het Italiaanse merk Geox. De schoenen zijn bedoeld voor de export.





Het bedrijventerrein in Sidi Bernoussi ligt op een steeworp afstand van de cluster in Ain Sebaa waar half april een besmettingshaard werd geïdentificeerd.

In Casablanca zijn een aantal nieuwe besmettingshaarden geïdentificeerd. Het betreft drie naburige fabrieken in het hart van de Sidi Bernoussi industriële zone in de economische hoofdstad van Marokko.